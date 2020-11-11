光棍節好Lonely！朱晨麗冇人冇物 廖慧儀一個去旅行

今日係一年一度嘅「雙11」，除咗要上網掃平貨，仲係屬於單身一族嘅光棍節，藝人們都有唔少「一支公」嘅時候，做過一啲好難忘嘅事，等佢哋同大家慢慢分享啦！朱晨麗：「最難忘係當初一個人嚟香港讀書，因為未認識到朋友，可以話做咩都係自己一個，例如獨自返屋企、食飯、搭車⋯等等。諗番起所有朋友都鴞上海，又掛住屋企，有時都難免傷感，覺得寂寞，好彩後來好快就識到新朋友，跟住就有人陪，做乜都唔使自己一個喇。」

廖慧儀：「幾年前試過自己一個去韓國旅行，雖然只係2日，但係個感覺真係幾lonely，因為咁啱係聖誕節，見到人哋都係一雙一對，感覺就更加lonely，但係一個人旅行都係好好嘅經驗，感覺會主動啲去識當地，將來都會再一個人去旅行，會去遠啲可能歐洲。」

喺《愛．回家之開心速遞》飾演大學生嘅葉蒨文：「喺英國讀書嘅時候，經常都自己一個人去唱K，自己一個人可以唱2、3個鐘，都幾享受獨處嘅時間。」

蘇慧恩：「我試過一個人去唱K，讀書時期好鍾意唱歌，屋企又冇得唱卡啦OK，所以當時我一個星期會自己去1至2日唱K，可以練歌，我一個人可以唱幾個鐘，唱完就返屋企食飯。」

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