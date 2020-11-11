梅艷芳錯愛近藤真彥成一生心債

被封為日本第一渣男的近藤真彥，曾一腳踏兩船與已故香港女歌手梅艷芳、日本女歌手中森明菜，令亞洲粉絲震驚，他對已故舊愛梅艷芳更有情有義，令人深刻。

1985年他兩度訪港，首次在宴會上邂逅梅艷芳，第2次在的士高見面時，他已主動吻梅艷芳，翌日更送上巨型鑽石心口針，展開異地戀的序幕。雖然當時近藤已有女友中森明菜，但多次向梅艷芳否認一腳踏兩船。愛得天崩地裂，深信不疑的梅艷芳多次飛往日本以解相思情，並在當地置業築愛巢方便見面拍拖，家頭細務甚至洗廁所都親自做，有次更以女友身份隨團，陪男方往北海道開個唱。近藤更在工作人員及親友前公開情侶關係，在梅艷芳返港前1晚，他更哭着問女方為何要返港。

不過紙包不住火，發現愛郎劈腿的梅艷芳主動斬纜，結束1年的港日戀，但和近藤依然保持聯絡。2003年7月，當時已知患上惡疾的梅艷芳，堅持要到日本探望近藤後才肯入院接受治療，在4日3夜的行程中，替男方慶祝生日及相聚時，絕口不提病情。直至同年12月梅艷芳病逝，近藤始知日本一聚後，已再會無期。他除了曾來港出席喪禮作最後告別外，並在2009年開始連續3年親自來港，到舊愛位於九龍塘的省善真堂靈位拜祭。他曾說直到現在仍十分掛念梅艷芳，盛讚對方性格直率坦誠，更說兩人關係不止是朋友，更當她是情人、妹妹及老師。