隋棠幫大仔剃頭失手　禿咗個大窿！

台灣女星隋棠和老公Tony為了孩子們更多機會接觸大自然，近月全家暫居台灣恒春，而不時在社交網分享恒春生活日常的她，自爆親自為5歲的長子Max理髮，但卻一時失手，剃禿了一大塊，但Max的高EQ神回，成為網民熱話。

隋棠留言：「買了第一支推剪，嘗試着幫Max理髮時他突然一扭，他的左後腦區域就瞬間被剃出了一個大缺口。我傻眼的連忙跟他道歉：『Max對不起，媽媽不小心把你後面的頭髮剃出一個洞，我會多練習，慢慢就會進步。』」怎料Max未有嬲怒，反而和母親笑作一團，邊笑邊說：「媽媽，我的頭後面沒有眼睛，看不到啦，沒關係！」

隋棠隨後帶兒子到髮型屋作補救外，又網晒在她當地的學校作主講時的花絮照，以及和家人齊齊種番薯的相片。網民大讚Max是「小暖男」，性格樂觀及體貼：「Max很有智慧。」、「是暖男大哥！」

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