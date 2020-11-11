邱芷微努力搵錢醫病　同男友共患難！

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微出席購物平台活動，問到平時可多網上購物？她笑言：「我有研究過，但自己唔敢望太多，因為驚亂買嘢。」她透露其公司是健康購物網，自己現時每周都會做健康直播節目，自己亦會做直播帶貨，現時都多了人與她傾合作。提到男友陳志忠近日完成切胃癌手術，她表示：「佢依家康復進度非常好，做開運動康復好快。（佢仲有冇教功夫？）仲有，但佢要多啲休息，依家堂與堂之間會隔一、兩個鐘。」

講到除了男友外，她又患上類風濕關節炎，可會影響兩人結婚大計？她坦言：「結婚大事同醫病係兩回事，要醫好病先，佢嚟緊做化療，身體會虛弱啲，我哋都希望生小朋友，化療會影響佢精子活躍度，所以佢考慮雪精。」而她亦有問醫生意見：「因為男友病，搞到我都惡化咗，因為頻頻撲撲，醫生話我起碼要用一年調理好身體先，同埋我佗BB要比其他人照超聲波密啲，所以依家都係調理好身體先，同埋生BB前都會驗基因。」她又笑言男友與自己年紀都不細，但都要視乎身體情況考慮清楚才結婚生仔。她續謂現時要努力醫病及賺錢：「朋友都同我講，如果我生BB，要湊仔預有3年時間冇工作能力，我又有病，佢患過癌症都要照顧好身體，所以現階段都係努力賺錢，多謝朋友介紹工作畀我。」

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