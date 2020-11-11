下午茶時間唔飲茶嘅話，可以飲乜？咖啡相信係唔少人嘅首選，而一杯香醇又夠濃嘅咖啡，的確能令人鬆弛神經，繼而再投入工作。至於喺情色世界嘅咖啡（Coffee）亦同樣令人回味無窮，依家一齊嚟睇吓啦！

Cup of Coffee 性愛暗示

當男仔送女仔返屋企，對方踏入家門時突然問你想唔想入屋飲杯咖啡，心水清嘅男士都會明白，對方可能暗示緊想同你曳曳，而英文俚語中嘅「Cup of Coffee」亦有異曲同工嘅暗示。美國網民曾經有咁嘅經歷，話說佢送女仔返屋企時，對方突然問佢：「Do you want to get a cup of coffee?」（你想唔想飲番杯咖啡？）傻傻嘅佢就答：「I don't drink coffee.」（我唔飲咖啡。）跟住個女仔自此之後冇再同佢聯絡，而網民就恥笑佢不解溫柔。

Coffee Sex 醒神早操

大家估吓情色俚語「Coffee Sex」係乜嘢意思？邊飲咖啡邊曳曳？錯！原來佢嘅意思係指喺早上瞓醒時，以瘋狂嘅性愛令自己變得清醒。咪以為係吹水喎，有研究指性愛的確有助提神嘅作用，喺曳曳嘅過程中，會令腦下垂體及松果體變得活躍，繼而喚醒全身嘅細鮑，加上激烈動作有助血液循環，令大腦供血量增加，提升專注力。當然另一個作用就係可以減壓，大家都知一朝早起身返工，壓力會有幾大㗎啦！

挑戰黑人

美國四仔嘅片名真係好有暗示，好似呢套由四仔名廠Adam & Eve喺2006年6月推出嘅《Coffee and Cream》咁，雖然內容同咖啡及忌廉無關，但睇真啲其實另有喻意，原來「Coffee」係指片中嘅男優個個都係巨根黑人，至於「Cream」即係「新鮮豆漿」。搵嚟Joanna Angel、Jada Fire、Angel Eyes等巨乳脫星演出，雖然全片係零劇情，但憑住一班狂野十足嘅脫星，勇悍迎戰一班巨根男優，單係呢個場面已經夠晒刺激，其中Joanna Angel更係四仔名人堂一員，演技同床技俱一流，加上佢由頭砌到尾，絕對能夠為大家帶嚟官能享受。

視覺享受

睇AV唔一定睇大廠嘅出品，有時細廠嘅作品都好正，好似由WEEKENDER喺2010年9月推出嘅《OPPAI CAFE 後輩真奈美》咁，就係一部佳作。真奈美係邊個？佢就係喺1986年11月10日出生，身高僅得151cm，卻擁有一對37G巨乳嘅桃咲真奈美，片中佢夥拍39H爆乳嘅中森玲子演出，佢哋飾演咖啡店女侍應，服務態度一流，事關佢哋會展露出巨乳，務求令客人有至高無尚嘅視覺享受。雖然玲子只係客串，但其實片廠同時推出以佢為女主角，由真奈美客串演出，同樣以咖啡店女侍應為主題嘅作品《OPPAI CAFE 玲子》，一片兩食，呢間片廠真係有腦！