下午茶時間唔飲茶嘅話,可以飲乜?咖啡相信係唔少人嘅首選,而一杯香醇又夠濃嘅咖啡,的確能令人鬆弛神經,繼而再投入工作。至於喺情色世界嘅咖啡(Coffee)亦同樣令人回味無窮,依家一齊嚟睇吓啦!

Cup of Coffee 性愛暗示

當男仔送女仔返屋企,對方踏入家門時突然問你想唔想入屋飲杯咖啡,心水清嘅男士都會明白,對方可能暗示緊想同你曳曳,而英文俚語中嘅「Cup of Coffee」亦有異曲同工嘅暗示。美國網民曾經有咁嘅經歷,話說佢送女仔返屋企時,對方突然問佢:「Do you want to get a cup of coffee?」(你想唔想飲番杯咖啡?)傻傻嘅佢就答:「I don't drink coffee.」(我唔飲咖啡。)跟住個女仔自此之後冇再同佢聯絡,而網民就恥笑佢不解溫柔。

Coffee Sex 醒神早操

大家估吓情色俚語「Coffee Sex」係乜嘢意思?邊飲咖啡邊曳曳?錯!原來佢嘅意思係指喺早上瞓醒時,以瘋狂嘅性愛令自己變得清醒。咪以為係吹水喎,有研究指性愛的確有助提神嘅作用,喺曳曳嘅過程中,會令腦下垂體及松果體變得活躍,繼而喚醒全身嘅細鮑,加上激烈動作有助血液循環,令大腦供血量增加,提升專注力。當然另一個作用就係可以減壓,大家都知一朝早起身返工,壓力會有幾大㗎啦!

挑戰黑人

美國四仔嘅片名真係好有暗示,好似呢套由四仔名廠Adam & Eve喺2006年6月推出嘅《Coffee and Cream》咁,雖然內容同咖啡及忌廉無關,但睇真啲其實另有喻意,原來「Coffee」係指片中嘅男優個個都係巨根黑人,至於「Cream」即係「新鮮豆漿」。搵嚟Joanna Angel、Jada Fire、Angel Eyes等巨乳脫星演出,雖然全片係零劇情,但憑住一班狂野十足嘅脫星,勇悍迎戰一班巨根男優,單係呢個場面已經夠晒刺激,其中Joanna Angel更係四仔名人堂一員,演技同床技俱一流,加上佢由頭砌到尾,絕對能夠為大家帶嚟官能享受。

視覺享受

睇AV唔一定睇大廠嘅出品,有時細廠嘅作品都好正,好似由WEEKENDER喺2010年9月推出嘅《OPPAI CAFE 後輩真奈美》咁,就係一部佳作。真奈美係邊個?佢就係喺1986年11月10日出生,身高僅得151cm,卻擁有一對37G巨乳嘅桃咲真奈美,片中佢夥拍39H爆乳嘅中森玲子演出,佢哋飾演咖啡店女侍應,服務態度一流,事關佢哋會展露出巨乳,務求令客人有至高無尚嘅視覺享受。雖然玲子只係客串,但其實片廠同時推出以佢為女主角,由真奈美客串演出,同樣以咖啡店女侍應為主題嘅作品《OPPAI CAFE 玲子》,一片兩食,呢間片廠真係有腦!