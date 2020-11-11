涼宮琴音　愈演愈有魅

涼宮琴音曾經用過唔少藝名，以現有名字最為人熟悉。（互聯網）

要喺一個行業當中打響名堂，當然唔可以一朝一夕就能夠做得到，需要花心機同努力去累積經驗，再加幾分天資就可以增加成功機會。其實AV女優亦係一樣，冇番咁上下日子浸淫又點能夠發揮到魅力呢？就好似今次同大家見面嘅涼宮琴音咁喇！

脫胎換骨

提到AV女優需要日子浸淫先有味道，例子有好多，如無人不識嘅三上悠亞，當初由偶像變身AV女優的確係好震撼，而且有樣有身材，但係老實講，拍出嚟嘅作品睇落硬係冇乜感覺，不過家陣就唔同講法喇，悠亞演出每場戲都夠晒肉緊又投入，加上個樣靚咗咪咪又大咗，真係冇得頂呀！而同悠亞一樣表現蒸蒸日上嘅女優仲有涼宮琴音。

經過5年女優生涯洗禮嘅佢，成個人都好似脫胎換骨咁，散發濃濃嘅女人味，但係亦保留住少女時代嘅萌味，身材肥瘦適中，肉地結實過以前好多，一睇就知琴宮呢幾年勤力做運動，令身材更弗啦！

攻守皆宜

唔經唔覺，琴音出道已經8年，當初以用香椎南為藝名拍AV，見未能做出成績就諗住改名轉運，於是改名叫白咲碧，以拍四仔為主。一般嚟講，日本AV女優拍得無遮無掩嘅四仔，代表其女優生涯步入尾聲，然而阿妹就唔同講法，2015年改用現有藝名之後，就好似師姐兼好姊妹嘅波多野結衣同大槻響咁成功反彈，由四仔界跳返入三仔界發展。

雖然2018年因為扁桃腺出問題而休養咗一年半，但係復出之後表現夠晒醒神，可以話係攻守皆宜！攻方面，醞釀出女人味嘅琴音扮演癡女角色時夠搶韁，將男優當成玩物嘅無情狠勁非常到位；守方面，身材纖巧又可愛嘅佢扮演弱質角色本來就剛剛好，加上可憐又肉緊嘅表情發揮得更到肉，咁就梗係好睇好多，而且仲充滿個人魅力添！

涼宮琴音好鍾意喺社交網盡騷火辣身材，到底係佢太有自信定太自戀就唔清楚，只知道Click入去一定有大把靚相睇就夠喇！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-23-34