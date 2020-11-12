吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：開業、交易、拜師

忌：詞訟、作灶、狩獵

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：馬

鼠：↓ 家裏似乎不太平靜，而你就是關鍵之一，應好好學習保持冷靜的情緒。

牛：↓ 是日沖煞，有破財先兆，可能買了無用之物。交際應酬使你預算大增。

虎：→ 工作進展仍然太緩慢，必須加快步伐，錯失時機，便會無法補救。

兔：↑ 多回家吃飯較好，爭取和家人溝通的機會，讓你會有意想不到的收穫。

龍：→ 陌生人對你不太禮貌，大可不必理會，就當他是沒有教養好了。

蛇：→ 公司的政治氣候，讓你透不過氣來，何不出外吸一口新鮮空氣呢！

馬：★ 心情愉快，兒女們的乖巧熱誠，令你滿心欣慰，多年來的辛苦是沒白費。

羊：↓ 你會備受某種誘惑而花大錢，做人應實際些不要急急亂買，免得後悔。

猴：→ 今天的幸運是桃紅色，象徵着熱情，尤其為你帶來愛情上的大好運呢！

雞：→ 除了要應付日常繁重的工作外，更要顧及家人的感受，和家人多些溝通。

狗：→ 好像就差一步就要達到目的了，但精神和氣勢上卻出現能量不夠的狀況。

豬：↑ 人脈經營可說是今天的重點所在，生意就是從你的朋友而來的呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：戀愛運佳，現關係發展將較和順，體能暢旺，更能投入二人世界，宜多添情趣。

金牛：體能甚佳，工作運明顯回升，貴人運回升，有助維持各方穩定，表現將較理想。

雙子：人緣及桃花運甚佳，單身朋友宜多社交，或與心儀對象多接觸，可助發展新戀情。

巨蟹：情緒及家庭運回穩不少，財運轉佳，與伴侶交換理財心得，將可望得到有效建議。

獅子：辭令及思考力持續回升，利改善及增進夫妻情感與默契，工作和功課表現亦更佳。

處女：工作及財運甚佳，人事和順，利開單等。多聯誼會友，助招引賺錢及工作等良機。

天秤：人氣及情緒略為回穩，社交運較佳，聯誼會友，較能歡聚。但財運一般，宜節約。

天蠍：精神狀態極佳，心情好，家庭運暢旺，較能享受家庭樂，多會面將有助增進情誼。

人馬：辭令及思考力佳，社交運旺，利交朋結友增廣人脈。出差等貴人運佳，有助進展。

山羊：事業及財運極佳，求職、轉職、謀事、開單、簽約等均甚利好，宜積極把握時機。

水瓶：人氣及自信佳，出勤、公幹及海外項目等，貴人助力不乏，進展和成效自然較佳。

雙魚：精神狀態甚佳，夫妻運和順，將較能享受感情及婚姻生活，多交流可助增進情感。

預測：下周三前，天災及廣泛交通事故或會較頻，日常出門須提高警覺。