高海寧獲賞識狂接Job　開心價賺人仔瘀都抵！

藝人高海寧（高Ling）之前於內地劇集《三十而已》中客串演出，雖然只拍了2日9場戲，但高Ling的演出已受到注視及讚賞，社交網粉絲人數激增，加上之前她於無綫拍了多套口碑不俗的劇集，如《反黑路人甲》、《殺手》等，演技愈來愈好，令她成功上位。現時於北京的她，原來被《三》劇的製作人看重，專登為她度身訂造角色，於網絡大電影《Tan Tan害我分了手》飾演女一，而男主角則是台灣男星張書豪，二人飾演一對，今次是高Ling首次擔正網大女主角，事業再跨進一大步。

今次高Ling接拍此電影並不是單看酬勞，而是被誠意及劇本打動，劇組方面亦非常重視她，為她準備了位於北京朝陽區的五星級酒店，房間屬行政套房，每晚房租要萬多元，晚上於房內落地玻璃可以飽覽繁華美景，難怪高Ling入住拍片時，開心到嘩嘩聲。日前已完成隔離出關的她，即去品嘗美食，擦醉蟹、飲靚湯。

現時劇組已正式開始拍攝，雖然劇組對高Ling各樣招呼周到，但始終北京現時天氣已很寒冷，開工時間又長，她終於病倒了，而向來有「豆腐Ling」之稱的她，日前拍攝一場攀石戲時，畏高的她堅持親身上陣，最終搞到雙腳瘀到一撻撻，相當可憐。據知此行高Ling還接了多個商演，酬勞全是開心價，達六位數字，之後還要為邵氏網劇《非凡三俠》宣傳，最快要明年2月後才為無綫再開劇。