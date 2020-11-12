日本夜場小富婆小川Eri勁慳家！ 底褲着足6年

33歲前日本夜場一姐小川Eri (enrike)，來自名古屋，由於生得不算漂亮，最初到東京夜場做陪酒女時，曾經坐冷板長達6年，但她十分勤力，幾乎全年無休，天天到夜場開工，結果吸納了一班忠實恩客。她平均時薪是18.6萬日圓（約1.3萬元），1年能賺超過2億日圓（約1,470萬港元），曾經3天賺2.5億日圓（約1,800萬港元），獲封為「名古屋傳奇陪酒女」。

小川經常接受綜藝節目訪問，她又愛在社交網炫富，曾經在生日會上為客人準備12座香檳塔。去年她正式上岸，收山前的3天，為夜場賺了2.3億日圓（約1,690萬港元）。退休後，他經營美容中心、香檳酒吧等業務，又出書分享成功秘訣。

今年初，小川與公司社長結婚。小川日前在綜藝節目《有吉反省會》受訪，她自爆婚後老公才發現自己十分慳家，保暖內衣穿了5年、底褲着了6年、牙刷用了3年、高爾夫球手套用了13年、浴巾用足21年，小川話這些在家中使用的東西，外人不會見到，所以用得便不會浪費，她透露別看她愛炫富，其實她愛儲蓄，存款高達10億日圓（約7,370萬港元），節目主持及嘉賓聞言為之目定口呆。