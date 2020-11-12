東方日報C1：梅艷芳舊愛近藤真彥背妻包「小三」玩父女戀

唔滾唔知身體好！80年代首席日本男神近藤真彥，也是日本渣男始祖，繼當年連環劈腿3 大 港、日天后：梅艷芳、中森明菜及松田聖子後，現年56歲的他依然有心有力，雄風再現，被踢爆5年來 背妻包養細他25歲的「小三」，為食本色貫徹始終，愛是永「痕」！

要數迷倒全亞洲的日本男神，90年代屬於木村拓哉，80年代無疑是近藤真彥（Matchy）的天下。入行40年的近藤參演電影《飛車、歌舞、3人組》奠定亞洲男神地位，不但收服廣大少女心，當年不少少男跟風剪「孖池頭」，但最精彩的當然是他同時劈腿3大天后：梅艷芳、中森明菜及松田聖子，被冠以日本渣男惡名。直至1994年和圈外女友和田敦子結婚始修心養性，並花了14年時間及精力克服不育問題，終於在2007年成功造人，喜得麟兒轟丞。近年少有醜聞並成功洗底的他，常被指駐顏有術，原來有賴「身痕」本色不減，背着妻兒採陰補陽，包養現年31歲、當社長的「小三」A小姐，出錢又出力！

驚爆5年情

昨日有日本傳媒踢爆近藤玩父女戀，在上月底拍得他偕A小姐現身日本沖繩的高級高爾夫球場，同場還有2名上市公司社長和大公司老闆，以及2名女友人。好波獻給你，期間見近藤頻頻埋身向A小姐傳授入洞技巧，盡顯其過人球技，隨後眾人坐車轉到附近的高級酒店，而近藤則與A小姐齊齊入住該酒店的頂樓套房過夜。此外，他們又被發現出海談心及擦大餐。據知情人士透露，A小姐經營訂製西裝的公司，和近藤於5年前在飯局上認識後，乾柴遇上烈火，一撻即着，男方更重拾當年勇，施展其過人冧女伎倆，令A小姐火速跟同居男友分手，專心一致當「小三」。

速逃避談偷食

偷食證據確鑿，近藤於上周六在日本被記者追訪，問到與A小姐的關係時，他說：「唔講、唔講、唔講！」語畢即拔足而逃，至於其所屬的尊尼事務所則未有回應。由於前男星瀧澤秀明去年撼贏大師兄近藤，入主尊尼事務所成為副社長後作風嚴謹，對旗下藝人的醜聞一律殺無赦，故未知身為事務所管理高層的近藤爆出不倫醜聞後，會否受到嚴重處分。

雖然近藤的渣男行為人神共憤，但他對已故舊愛梅艷芳總算有情有義。1985年他兩度訪港，首次在宴會上邂逅梅艷芳，第2次在的士高見面時，他已主動吻梅艷芳，翌日更送上巨型鑽石心口針，展開異地戀的序幕。雖然當時近藤已有女友中森明菜，但多次向梅艷芳否認一腳踏兩船。愛得天崩地裂，深信不疑的梅艷芳多次飛往日本以解相思情，並在當地置業築愛巢方便見面拍拖，家頭細務甚至洗廁所都親自做，有次更以女友身份隨團，陪男方往北海道開個唱。近藤更在工作人員及親友前公開情侶關係，在梅艷芳返港前夕，他更哭着問女方為何要返港。

紙包不住火，發現愛郎劈腿的梅艷芳主動斬纜，結束1年的港日戀，但和近藤依然保持聯絡。2003年7月，當時已知患上子宮頸癌的梅艷芳，堅持要到日本探望近藤後才肯入院接受治療，在4日3夜的行程中，替男方慶祝生日及相聚時，絕口不提病情。直至同年12月梅艷芳病逝，近藤始知日本一聚後，已再會無期。他除了曾來港出席喪禮作最後告別外，並在2009年開始連續3年親自來港，到舊愛位於九龍塘的省善真堂靈位拜祭。他曾說直到現在仍十分掛念梅艷芳，盛讚對方性格直率坦誠，更說兩人關係不止是朋友，更當她是情人、妹妹及老師。

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