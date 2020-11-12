扮《鬼滅之刃》嘴平伊之助　吳業坤Hea爆交差

人氣動漫《鬼滅之刃》熱潮直捲娛樂圈，繼關智斌、衛詩雅、孫慧雪先後cosplay漫畫人物外，歌手吳業坤也加入《鬼滅》迷行列，喺社交網上載扮男主角炭治郎位晒肌隊友嘴平伊之助，不過造型就比較hea，只係將印有山豬頭圖案嘅Tee笠喺自己個頭度，露出部分肌肉當「交差」，佢許下承諾：「為咗件事衫去健身。」

自認係《鬼滅》鐵粉嘅佢接受訪問時說：「如果cosplay到伊之助係件好勁嘅事，唔使只喺演唱會先除衫。」不過佢又話原來最愛係另一男主角我妻善逸：「因為我性格好似佢，佢唯一嗰一招『雷之呼吸‧霹霆一閃』好勁，時清醒時昏迷，反應好大，我最鍾意嘅情節係善逸秒殺蜘蛛嗰幕。」

劇場版《無限列車》喺周四上映，佢話一定買票入場，不過唔會約朋友睇：「我會自己一個人去睇，睇戲我唔鍾意出聲，會好focus去睇，睇完再同朋友討論仲開心。」雖然佢咁對《鬼滅》着晒魔，不過佢並冇忽略媽咪同「囡囡」Rabu，請阿媽食大閘蟹又成日同Rabu傾偈！

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