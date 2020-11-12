老友記「長者日」免費搭港鐵暨「長者港鐵安全運動2020」

老友記除可在「長者日」免費搭港鐵，港鐵公司與香港電台第5台也再度攜手舉辦「長者港鐵安全運動」，一眾節目主持人的海報已亮相，向「老友記」宣揚鐵路安全貼士。(客戶提供)

【營業資訊】港鐵公司繼續支持「長者日」，於11月15日為65歲或以上的長者八達通持有人提供免費乘搭港鐵 (優惠不適用於機場快綫、往來羅湖及落馬洲站的車程、城際客運服務及高速鐵路。乘搭東鐵綫頭等，須支付頭等額外費。)、輕鐵及港鐵巴士優惠。長者乘客於當天可如常使用長者八達通(包括其個人八達通)進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費。

此外，港鐵公司與香港電台第5台於今年再度攜手舉辦年度「長者港鐵安全運動」，一眾節目主持人已在港鐵網絡展出的海報亮相，向「老友記」宣揚鐵路安全貼士。

港鐵公司車務總監李家潤博士說：「長者多年來對社會貢獻良多，推動香港前行。港鐵公司一如既往支持『長者日』，為長者提供免費乘車優惠，以表達衷心謝意。疫情期間，公司已在港鐵網絡全面加強防疫措施，確保車站及車廂清潔。同時，我們在此提醒各位長者在乘搭港鐵時，保持個人衞生及時刻佩戴口罩。」

李博士續說：「我們希望透過每年一度的『長者港鐵安全運動』提醒『老 友記』鐵路安全的重要性，並鼓勵『老友記』在攜帶大型行李時使用升降機及在使用扶手電梯時緊握扶手，共同締造愉快及安全的港鐵旅程。此外，我們正陸續在部分車站的升降機安裝自動感應器，『老友記』毋須直接接觸按鈕，只需揮一揮手就可以，令大家乘搭升降機更安心。」