【健樂事】健肺食乜好？10大推介

新冠肺炎令全球人仰馬翻，為防中招，除了要緊守衞生防線，也不能忽略如何增強身體抵抗力。趁今天（11月12日）是「世界肺炎日」，特別跟大家分享一下健肺貼士吧！

在中醫學角度，肺位於胸腔，主一身之氣，意思指它負責將衞氣宣發至身體表層，以保護身體不受病邪侵襲，但與此同時，肺部又是一個「嬌貴」的內臟，不耐受寒熱，又是呼吸的通道，當人體受外感、空氣中的病原侵襲，肺部健康就會首當其衝。

要改善肺部健康，可從飲食入手，像以10種食物均對肺部有益，只要識得食，可望達到調理作用！

1.梨子

有潤肺、止咳、降火等功用，秋燥症狀如口渴、咽乾、乾咳、痰黃等最適合食用，但要留意一點，它是寒涼水果，體質虛寒、容易手腳冰冷、慢性呼吸道病患及女子月經期間，不宜生吃，可改為煲雪梨水又或蘋果雪梨水等也可。

2.淮山

又稱山藥，性平，有健脾、養胃、補肺、生津等功效，惟感冒未清及便秘人士不宜多吃。乾淮山以帶有天然淡黃色及紋理者為首選，過分雪白平滑有可能是在製作時被加工。

3.雪耳

又稱銀耳，有不老藥之稱，性平，入肺、胃、腎經，能滋陰潤肺、補益脾胃，更是潤膚佳品。適合氣虛（哮喘）、血虛、陰虛、痰中帶血、陽虛體質人士，但感冒未清、患寒咳，或體質屬濕熱的人士不宜多服。

4.南杏

性平，可潤肺平喘、祛痰止咳、潤腸通便，盡量不宜進食未經處理的生南杏，建議每次服用約10~15克。

5.沙參

分為北沙參與南沙參，北沙參味甘、微苦，性微寒，歸肺、胃經，有養陰、潤肺、益胃、生津等功效。南沙參性味及功效跟北沙參相似，但效力則以北沙參為佳。

6.百合

味甘性微寒，入肺、脾、心三經，具有清火、潤肺、安神、止咳等功效，常用於治理肺燥咳嗽、虛煩不安等症。用來煮粥、煲湯、煲糖水，煎炒入饌都同樣有益。

7.紅米與白米

紅米是糙米的一種，營養豐富。屬性平和的白米，則能補氣、養脾胃、除煩渴、長肌肉及止腹瀉。適合氣虛、貧血、肥胖、便秘者。

8.川貝母

又名貝母，味苦、甘，性微寒，能清熱潤肺、化痰止咳。適用於肺熱燥咳、乾咳少痰、陰虛勞嗽、咯痰帶血、乾咳少痰等症。

9.人參

屬性溫熱，能大補元氣、生津、止渴、安神等。適合陽虛、氣虛、血虛體質人士服用。注意感冒未清、身體有偏熱徵狀者不宜服用。建議每次服用約10克。

10.麥冬

又名麥門冬，味甘微苦，具有養陰潤肺、清心除煩等功效，可用於治肺燥乾咳、肺痿肺癰、虛勞煩熱、咽乾口燥等病症。

備註：補養身體時，要視乎本身體質，切勿胡亂進補，如有疑問，請諮詢註冊中醫師。