曉格蘭特自爆確診新冠：心口似被Harvey Weinstein壓住

新冠肺炎年頭爆發至今疫情仍未受控，英國著名男星曉格蘭特（Hugh Grant）日前接受名嘴Stephen Colbert清談節目視像訪問，60歲的他自爆今年2月時確診新冠肺炎！

除了他之外，其妻子Anna Aberstein亦同時染疫。曉透露當時的病徵包括胸口有壓迫感覺。他說：「最初只係有非常奇怪嘅病徵，我不停地流汗。之後我感到眼球脹大3倍...亦感覺有個如Harvey Weinstein或其他巨大嘅男人坐喺我心口。」

此外，曉亦表示當時自己亦失去嗅覺：「我當時開始聞下啲花，聞唔到味。之後你開始愈來愈慌張，我開始聞垃圾桶。你好想去聞下陌生人個格肋底，因為你聞唔到任何嘢。我返到屋企時更將老婆支名牌香水噴面都冇作用。」曉表示上月再做檢測發覺自己已有抗體。目前與老婆同3名子女在倫敦家中隔離。

曉格蘭特去年就與妮歌潔曼（Nicole Kidman）合作拍劇《無所作為》（The Undoing），同劇有陳法拉。劇集早前播映，而法拉亦有於社交網貼與曉頭貼頭合照。