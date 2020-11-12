背夫偷食姚子羚男友爆四角戀？許珮榆咁樣答

藝人姚子羚與舊愛Raymond秘密翻撻，為保護戀情不惜夜間出動拍拖，但日前男方被東網拍到與曾參加ViuTV真人騷《美選D.n.A》嘅𡃁模許珮榆（Diva）約會high tea摸手仔，狀甚親暱，估唔到呢段三角關係未係最爆，原來Diva已婚做咗人妻，關係即時變為四角戀夠晒混亂！

據爆料者提供資料指Diva老公為銀行職員，今年初佢哋於日本沖繩低調結婚，對於被指扮單身背夫偷食，Diva接受訪問時直認已婚，之後再爆出原來已經同老公分開：「我同佢（老公）已經緣盡，依家肯定係單身，出去識吓朋友都好正常啫。感情係我哋嘅事諗住低調，加上佢唔係圈中人先冇公開，其實得好少人知道，估唔到會畀人出賣，（得罪咗人被爆料？）相信係近期我有單新聞出街，一啲唔鍾意我嘅人借機會攻擊我。」

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