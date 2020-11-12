見好添食！《艾蜜莉在巴黎》男女主角宣布開第2季

由英國星二代莉莉哥連斯（Lily Collins）主演的Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）自上月初開播以來一直大受歡迎，全球掀起話題！今日Netflix就正式宣布劇集將開拍第2季！

Netflix於官方社交網發布短片，見到劇中一眾主角以法文講出「2」，宣布劇集將會開拍第2季。其中「艾蜜莉」於社交網轉載片段時留言：「2比1更好，我好驚喜亦激動地宣布《艾蜜莉在巴黎》會開拍第2季！多謝大家愛同支持，我希望你哋同我哋一樣咁興奮！」原創人Darren Star將於第2季回歸，而劇集預計於來年春天在巴黎開鏡。暫時未知第2季將何時首播。查實早前Darren受訪時已表示第2季已有構思但暫時未知會否因疫情而影響。

至於憑劇中靚仔鄰居Gabriel上位的法國型男Lucas Bravo，亦預測過第2季與Emily及Camille可能有3P情節。他說：「我哋喺唔同角色埋下唔同種子。例如Camille，當佢唔小心同Emily咀嘴時佢嘅態度並唔尷尬。佢哋3人之間咩事都可能發生，我認為第2季會非常開放。」