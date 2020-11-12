Baby只接綜藝不拍劇　粉絲狠批：能不能有點事業心

藝人Angelababy（楊穎）早年拍了不少戲劇，然而她的演技卻備受爭議，評價十分兩極，近期她的新作《摩天大樓》結束後，暫時就沒有戲劇作品，大多都是綜藝節目，沒想到這卻引起粉絲不滿，甚至集體到微博留言勸諫叫Baby「能不能有點事業心？現在都快成網紅了」。

Angelababy自從結婚生子後，平均一年只推出一部戲劇，最近的工作大多是綜藝節目或上直播帶貨，活躍在各大綜藝節目，包括《奔跑吧》的固定班底，及近期開播的《跨次元新星》等等，網友愛之深責之切留言狠批她沒有事業心，「看到ab(Angelababy)就沒興趣了」，就連編劇殳俏都回應：「沒事，她上來就是一個屍體」。亦有粉絲狂罵工作室：「叫工作室幹他們該幹的事！你也多聽聽粉絲的意見」、「工作室爛成甚麼樣」。

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