好煮意：西蘭花藜麥熱鍋　健康又「芝」味

2020年11月12日 12:00
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    健康好味Broccoli Quinoa Casserole。（互聯網）
    健康的藜麥含豐富蛋白質，想煮得美味就要偷師，eatingbirdfood在社交平台教一款惹味的西蘭花藜麥芝士鍋。想藜麥更入味，可用上湯來代替水煮。爆香洋葱後，加入混合燕麥粉的杏仁奶，當煮至濃稠後便可加入芝士碎拌勻變濃郁的芝士醬汁，和西蘭花及藜麥拌勻，灑上剩餘的芝士碎便可烤焗，惹味的西蘭花藜麥鍋帶濃濃的芝士香，富口感的藜麥很入味，和清新的西蘭花很夾，熱辣辣吃又惹味，小朋友都可以吃多兩口。
    材料：
    藜麥 1杯
    水或上湯 2杯
    西蘭花塊 4杯
    牛油 2湯匙
    洋葱碎 1.5杯
    蒜蓉 6瓣
    燕麥粉 2湯匙
    杏二奶 1杯
    車打芝士塊 8安士
    鹽 1茶匙
    胡椒碎 1茶匙
    蒜粉 半茶匙
    做法：
    1.藜麥加水或上湯煮熟、西蘭花煮熟。
    2.牛油熱溶，倒入洋葱碎、蒜蓉炒香。
    3.杏仁奶加燕麥粉、蒜粉、鹽、胡椒拌勻，倒入洋葱內煮至濃稠。
    4.加入9成車打芝士煮溶。
    5.將混合物倒在西蘭花和藜麥中勻，倒在噴了油的焗盤上鋪好，灑上剩餘芝士碎，以攝氏176度焗15分鐘便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CHQ4BwsgDrj/