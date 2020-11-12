好煮意：西蘭花藜麥熱鍋　健康又「芝」味

健康的藜麥含豐富蛋白質，想煮得美味就要偷師，eatingbirdfood在社交平台教一款惹味的西蘭花藜麥芝士鍋。想藜麥更入味，可用上湯來代替水煮。爆香洋葱後，加入混合燕麥粉的杏仁奶，當煮至濃稠後便可加入芝士碎拌勻變濃郁的芝士醬汁，和西蘭花及藜麥拌勻，灑上剩餘的芝士碎便可烤焗，惹味的西蘭花藜麥鍋帶濃濃的芝士香，富口感的藜麥很入味，和清新的西蘭花很夾，熱辣辣吃又惹味，小朋友都可以吃多兩口。

材料：

藜麥 1杯

水或上湯 2杯

西蘭花塊 4杯

牛油 2湯匙

洋葱碎 1.5杯

蒜蓉 6瓣

燕麥粉 2湯匙

杏二奶 1杯

車打芝士塊 8安士

鹽 1茶匙

胡椒碎 1茶匙

蒜粉 半茶匙

做法：

1.藜麥加水或上湯煮熟、西蘭花煮熟。

2.牛油熱溶，倒入洋葱碎、蒜蓉炒香。

3.杏仁奶加燕麥粉、蒜粉、鹽、胡椒拌勻，倒入洋葱內煮至濃稠。

4.加入9成車打芝士煮溶。

5.將混合物倒在西蘭花和藜麥中勻，倒在噴了油的焗盤上鋪好，灑上剩餘芝士碎，以攝氏176度焗15分鐘便成。