【機場前員工揭秘】Kendall成最衰明星客　機艙打橫行

前洛杉磯國際機場員工Cindy近日於網上拍片論盡一眾明星客人，逐個點評。

最差明星客：

Kendall Jenner

Cindy畀美國真人騷家族模特兒成員Kendall Jenner兩分（10分滿分），她表示Kendall係熟客仔成日有機會接觸：「每次佢（Kendall）坐飛機都對任何人都唔係好友善，喺機艙內行嚟行去，佢真係好寸。」

Nicki Minaj

Nicki與Kendall一樣都係得兩分，Cindy批評Nicki愛耍大牌：「佢會等其他所有人都落晒機後先至落機，咁樣對機艙服務員造成困擾！」

Cameron Dallas

至於邊個得分最低？就係美國網紅Cameron Dallas！Cindy畀佢1分。爆26歲的Cameron因為遲到而延誤了飛行，雖然受盡工作人員鬧爆，但他仍然覺得好有趣，完全唔認為自己有錯！

最佳明星客：

基斯漢斯禾夫

Cindy曾招呼過兩大《復仇者聯盟》（Avengers）超級英雄男星「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），其中她就畀「雷神」10分滿分！她大讚「雷神」成日都好有禮貌，成為機組人員最受歡迎的明星客之一！

其他「好客」

除了「雷神」外，Cindy亦畀英國男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）10分滿分！她形容奧蘭度好搞笑，而近日減肥成功的澳洲諧星Rebel Wilson亦有10分，她大讚Rebel雖然貴為明星但不愛擺架子，仲開到口話唔需要特別看待她。至於另一女諧星《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movies）系列女星安娜費莉絲（Anna Faris）更獲超過10分！Cindy大讚她好好人，並指她超級謙虛，她對安娜有讚冇彈：「我感覺好似自己同朋友一齊咁，我一生中從未遇過比佢更好嘅人！」

此外，憑《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）上位的女星狄高達（Dakota Johnson）亦有9分，Cindy指她雖然錯過了航班但仍然唔會發脾氣仲識講笑。