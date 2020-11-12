翁虹13歲女兒眼大鼻高　網友讚靚樣激似阿嬌

前亞姐冠軍翁虹有「美魔女」之稱，年屆52歲仍然保養得宜，2007年與老公Will婚後育有一女「水晶」劉蒔（Crystal），眨吓眼原來水晶已經13歲，近年開始轉戰內地發展嘅翁虹，由於疫情關係，上月未能陪伴女兒度過13歲生日，令佢感觸發文：「不能陪在你身邊，媽媽心裡（裏）是難受的！無論未來你的人生經歷了什麼開心與悲傷困難與挫折或挑戰都要勇敢堅強的面對！記得爸爸媽媽永遠是最愛你的兩個人不會因為任何的事情而改變！永遠愛你的媽媽。」

有其母必有其女，翁虹貴為昔日性感女神，水晶遺傳媽媽優良基因，擁有白哲膚色、眼大大、鼻高高，長得婷婷玉立，真係女大十八變。唔少網民大讚水晶有氣質，仲話靚樣似足鍾欣潼（阿嬌）。2016年曾有網民留言指水晶唔似翁虹，令翁虹激動發聲明表示：「水晶絕對是我親生的！」仲話自己3歲時同水晶似足餅印。

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