家人中招確診新冠肺炎！Lady A為安全缺席CMA

美國鄉謠音樂界盛事、《第54屆美國鄉謠音樂獎》（CMA）昨日於美國納什維爾舉行，原定出席頒獎禮的鄉謠3人組合Lady A，因為有成員家人確診新冠肺炎而於舉行前1小時宣布缺席！

他們於社交網上載去年於CMA的合照並留言宣布今屆將缺席：「回想一下去年的CMA以及我們每年與鄉謠音樂家庭共度的歡樂時光！可悲的是，我們的其中一位直系親屬剛於本周對新冠肺炎測試呈陽性結果。到目前為止，我們3人持續測試呈陰性，而出於對參加CMA的每個人的謹慎和愛，我們決定今晚將留在家中不出席頒獎典禮。」Lady A今屆CMA獲提名年度組合，並原定任表演嘉賓。除了Lady A之外，另有兩名鄉謠歌手Lee Brice與Tyler Hubbard因為染疫而宣布缺席CMA。

雖然Lady A缺席CMA，但今年亦請到加拿大天王Justin Bieber任表演嘉賓。他與鄉謠二人組合Dan+Shay一同合唱，雖然他們不能飛抵當地出席，但仍於洛杉磯在沒有人的場館表演並在節目中播出。