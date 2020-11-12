影響力稱冠！BLACK PINK刷新韓女團銷量紀錄

爆紅海外的韓國女團BLACK PINK於上月初推出的首張專輯《THE ALBUM》，至今在韓國累計銷量已突破107萬張，是首隊售出過百萬張專輯的韓國女子組合，亦打破了韓國女團S.E.S於1999年第3張正規專輯《Love》創下的76萬張銷售紀錄。據悉《THE ALBUM》在全球銷量亦已突破140萬張，單是美國與歐洲的銷量便合計超過39萬張。

此外，美國Billboard官方網站近日公布「流行歌手影響力排行榜」，BLACK PINK力壓今年2月被賊人入屋打劫遭槍殺身亡的美國新人饒舌男歌手Pop Smoke、Cardi B及Justin Bieber等海外人氣歌手，成為首隊亞洲歌手組合登上榜首。而該排行榜是根據歌手音樂騷門票銷售、唱碟銷量、音源下載、社交網活躍度以及視頻平台點擊率等統計所得。Billboard還大讚BLACK PINK是全球最有人氣的Pop Band，又指組合的音樂在全球引起極大迴響，大讚成員除了韓文，亦識講英文、泰文及日文等多種語言，是她們在全球贏得人氣的秘訣。