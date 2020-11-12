由紳士走向年輕休閒　皮革男裝「藝」味濃

擁有百年歷史根基的法國奢華男裝品牌Berluti，一直以上乘工藝打造結合傳統與創新的男裝皮鞋設計。近年品牌開拓的服裝系列亦秉承這經典的創作靈魂，今個秋冬季度在創意總監Kris Van Assche帶領下，品牌將以往一些經典元素結合到今季一系列大膽服飾當中，剪裁輪廓由昔日較為端莊刻板印象，轉化成切合當下潮流將正裝與運動風格合二為一的時裝語言。

不少時裝品牌的服飾設計都着重穿搭要求，每每要精心配搭才可以打造出悅目造型。但Berluti今季就淡化這種穿搭要求，希望透過單品非同凡響的質感去凸顯服裝藝術的表現力。季度中一系列皮革外套就最能體現出此特質，從選用的柔軟皮革質感、古法染色技藝以至細心精巧細節，每個環節都表現出品牌團隊精益求精的創作方針。與此同時服裝風格亦從既定的紳士路線逐漸走向年輕休閒，多款連帽外套及飛行員外套都換上大膽色調，讓系列呈現出活力充沛的運動氣息。

鞋履方面，今季Kris Van Assche繼去年推出備受追捧的Alessandro Edge人氣皮鞋後，再一次從品牌標誌性皮鞋Alessandro Oxford設計擷取靈感，採用鑽石形切割不規則鞋面打造出Hoxton Oxford及Hoxton Boots，大膽誇張的線條處理讓人一見難忘。今季品牌亦特別從經常雕刻於皮革單品上的Scritto圖案演變出全新Signature Canvas袋款系列，除了運用到各大大小小背囊及旅行袋之外，亦有配搭到與英國旅行箱品牌Globe-Trotter聯名合作打造的腕錶盒及斜袋當中，為季度配飾單品營造出新鮮感滿載的時尚氛圍。

攝影：方偉堅

模特兒：Lee Dong Gun @ Quest

化妝及髮型：Carrie @ Chris Lam Makeup