《暖男爸爸》張可頤戲如人生　寧缺勿濫單身9年

ViuTV劇集《暖男爸爸》正在熱播中，劇情雖然平淡，但勝在夠貼地，開播至今大受觀眾歡迎。當中演出嘅藝人亦成為亮點，近年甚少於香港幕前演出嘅張可頤，重返港視圈擔正主演，現年51歲嘅佢凍齡有術，靚樣彷彿時間停頓一樣，身材冇走樣，仲比以往更charm、更有女人味！劇中飾演單身女強人，因丈夫出軌最後離婚收場，劇中更以精警愛情金句「點醒」被矇騙嘅女人：「佢屙尿唔出界，唔代表佢對住女人唔出軌囉！」張可頤劇中寧缺勿濫，寧願自己一個，都唔浪費時間同前夫再續前緣。而佢戲外亦都一樣，愛情路坎坷，先後拍過3次拖，自從2011年與圈外男友曾安邦分手後，未有再拍拖，至今已單身9年，就算身邊好友早已成家立室、育有子女，未有動搖隨便搵人拍拖。作為單身貴族，除咗演戲為興趣，近年更染指商界，與商界女強人Laura合作製作經理人公司成為女CEO，曾揚言正因優勢係單身，故冇負擔去實踐想做嘅事。

飾演爆乳骨妹嘅李昭南亦相當養眼，以吊帶短裙上陣，大騷36C驕人身材，劇集播出後人氣升急，成為宅男新寵兒。除咗性感演出，當中更有一場臨時加插嘅喊戲，大晒演技，1 take過順利完成！胸大冇腦，李昭南絕對可以推翻，佢讀書成績理想，獲全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，再以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，毅然放棄美國華盛頓政府總部電視台主播職位，回流香港發展，曾參與荷里活電影《黑客特工》及《變形金剛4》選角，於2016年贏得「全美華埠小姐競選2016第二公主」。

菲籍演員姬素孔尚治（Crisel Consunji）憑電影《淪落人》獲得香港電影金像獎最佳新演員及獲提名最佳女主角，劇中飾演遊戲治療導師，講述姬素孔尚治女兒慘遇車禍重傷昏迷，決定替女兒拔喉了結痛苦一幕勁催淚，獲網民大讚演技大爆發。姬素孔尚治有華人血統，原來祖先係孔子後人，清朝康熙年間南下菲律賓，所以Crisel中文名有「孔」字！

與強尼飾演情侶嘅陳俞希入行11年，以「八模兵團」𡃁模出身，由模特兒轉型為主持，《晚吹 — 空肚講宵夜》八婆形象成為節目icon之一，近年終於捱出頭拍劇，新手上場。

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