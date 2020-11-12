自爆單身4年！謝嘉怡唔覺有仔埋身

港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）與陳家樂出席商場聖誕節活動，Lisa今年首度在港過佳節，故特別興奮、開心，更透露正日會跟嫲嫲、姑姐、表妹一同慶祝，至於身在蘇格蘭的父母約1月中回港，她說：「依家蘇格蘭都算安全，未係完全Lockdown，但夜晚6點後就要返屋企。（擔心佢哋返唔到香港？）佢哋飛到，飛之前做測試，返到嚟隔離。」

Lisa參選港姐前曾任手術室護士，被問到過往聖誕節是否於手術室度過？她笑言多數都放假：「朝早一起身就食雪糕做早餐，之後就會睇聖誕電影，夜晚就會同屋企人食飯。（唔同情人過？）嗰邊過聖誕就好似中國過新年咁，每年都同屋企人過，仲好呀！（唔恨過二人世界？）冇所謂。」她又自爆單身約3、4年：「之前覺得讀書緊要啲。（依家有冇人追？）冇。（定你察覺唔到？）可能係，我廣東話又唔太好。」

講到肥媽喪偶，作為世姪女的Lisa表示私下都有慰問肥媽：「會畀多啲愛佢。（有冇睇肥媽條自拍片？）有，有睇到喊，希望佢快啲平伏心情。（會出席喪禮？）會。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc