靈敢侶情：實用聖誕禮物推介

你跟他一起十幾年、廿幾年、甚至三十幾年，怎麼他就是不知道你想甚麼、要甚麼、說甚麼？

去吃飯，他一臉猶豫，原來不知道你的口味；去買衫，他坐在一旁看手機，完全不關心你穿上甚麼；你嘆氣、大笑、微笑、苦笑他解讀不出來；你看他一眼、瞄他三眼、厲他十眼、甚至不停單眼，他仍然不知道你想暗示甚麼，到你講出口，他還你一臉茫然。你和他一起的時間，足夠種出一棵樹，但他跟你永遠像初相識，總是不了解、揣摩中、記不起、沒聽過。

「人生若只如初見」這句本來很浪漫，但當你身處其境，簡直氣到可以日日噴火玩BBQ。奈何，他還要不明白你氣甚麼，還要大條道理說：「你想怎樣就講嘛，我又不是你肚子裏的蛔蟲！」

本來你只是氣餒，或許加一點傷感，但聽到這兩句之後，你突然無名火起：「還說你不是我肚子裏的蛔蟲？我嫁你幾多年了？我想怎樣、我喜歡甚麼你竟然毫無頭緒？你眼裏到底有沒有我？我說的話怎麼你都聽不進耳？如果我現在講出來還有甚麼意義？你跟我一起這麼久，你應該一早知道！」

然後，男人一臉無辜，因為他可能在想他的邏輯：

如果「丈夫跟太太一起這麼久，丈夫應該一早知道」是一個必然發生的現實，那麼太太跟丈夫一起這麼久，太太也應該知道，丈夫就是沒思考太太的意思、沒聽到太太說甚麼、沒看到太太做甚麼。既然這樣，怎麼太太不直接說？

男女關係，拗來無謂，倒不如有話直說，說一次可以是他聽不到，說兩次可以是忘記了，說三次可以是明明記得只是記不起，但如果講十次、講足一年、十年他仍聽不到，不要氣壞自己，今年聖誕，幽默一點，索性買個助聽器送給他，說不定他今生都會記住：自己不是聾的。

但如果你的丈夫屬於主動性發雞盲系列，就送放大鏡啦！無謂忍完再忍，終歸還是變成別人眼中的瘋婦。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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