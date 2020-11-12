唱到「發燒」　露雲娜難忘同陳百強化妝

擁有天籟靚聲的資深女歌手露雲娜（Rowena Cortes），上周推出籌備兩年的第二張Hi-Fi發燒唱片《下雨天》，疫市成績蜚然，連日來唱片店頻頻補貨，銷情報捷，她一日內巡迴港九多間店舖進行「快閃感謝日」，吸引歌迷聞風而至即場買碟。

露雲娜希望透過這張發燒唱片傳遞愛與正能量，珍惜身邊人：「我好開心、好感恩唱片賣得好好，開心到幾日都瞓唔着，更加要多謝有好多圈中朋友都向我訂唱片，首批金色限量版已經賣晒，依家銀色無限量版仲喺度補貨。」

她表示要從1,000首流行曲中揀10首重唱，必須先讓自己感動，例如林憶蓮的《下雨天》，已接近30年沒聽過，重聽立即愛上，因為令到她想起18歲與男朋友分手的畫面，錄音時好回味；另一首印象深刻就是陳百強（Danny）的《深愛著你》，讓她想起與好朋友陳百強一起走埠登台的日子。「我會為Danny化妝，佢好貪靚，覺得化妝師技術未合佢心意，反而欣賞我嘅技術…」道首歌留下很多回憶，她更用另一種唱法去演繹。

她又選唱了後輩方皓文的《你是你本身的傳奇》：「好多人話我大膽就真，竟然挑戰年輕人，對我嚟講，只要好歌就唔會分年代，尤其《你是你本身的傳奇》歌詞好有意思，所以好歌就唔理新舊，想唱就唱。」

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