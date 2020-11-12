Jessica@SG結婚一年重披婚紗感覺似再嫁

女子組合Super Girls成員Jessica去年底與拍拖6年的圈外男友Steven結婚，適逢結婚一周年，去年為二人操刀婚紗相的婚禮公司，再邀請二人「夫妻檔」擔任代言人拍攝婚紗廣告。事隔一年再穿起婚紗，Jessica直言相當開心︰「喺結婚一周年當日去影相，可以順道慶祝一周年，而且好多人見到我着婚紗影相都恭喜我，當我係新婚，自己好似上年keep住被人祝福到今年。」

由於疫情關係，今次拍攝留在香港進行，雖然未能如去年一樣到日本拍攝，但Jessica與老公於整個行程表現相當興奮，還自言是大鄉里，因從不知道香港有很多景色勁靚的婚照拍攝地方，她說︰「我唔知道香港有咁多咁靚地方，老公非常開心，因為佢好鍾意行山，去一啲未去過地方，好似去咗大欖涌、南生圍、錦田紅磚屋拍攝，對我哋嚟講好新鮮。」她更以震撼來形容大欖涌的景色，她笑說︰「我唔知道香港有咁靚大自然地方，靚到我覺得有啲震撼，好似去咗外國。」

Jessica透露為了今次拍攝，事前不停做運動收身，不過她指因疫情肥了不少的老公偷懶，至於結婚周年禮物，Jessica並不是要老公送手袋鑽飾，反而是叫老公送洗碗機。

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