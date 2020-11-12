IB攻略：3個速成方法助你IB數學輕鬆攞7！

IB數學新制度的IB Math AA 和 IB Math AI，2021年5月即將開考，現在只剩下5個月，IB學生如何準備是好？筆者過往曾經肥佬多次數學，甚至一度因為數學成績不佳，差點被踢出校，但幸好，最後筆者找到秘訣，成功大翻身，更在公開考試取得最高成績。有留意我們教育中心的Youtube的朋友，都知道筆者分享過不少IB數學的技巧，今次筆者將會總結3個最有效的方法，不論你是Level 1 到 Level 6，任何人都可以運用，助你IB數學奪得7分。

1.操練考試題目

第一個常見問題就是學生通常只會溫習課本的題目，例如Example Questions。就算你很勤力，做完整本的課本題目，諷刺的是，你只可能最多拿到IB 5分。原因是因為那些題目是另一個出版商和作者的，根本不是IB官方出的題目，課本題目可能是根據作者的喜好而出，但是絕對不是IB 官方的題目，所以參考價值比較低。若學生要投資時間溫習，要直搗黃龍，直接訓練IB考題吧！好處除了是直接訓練真正考試題目，學校的校內有機會重用那些考題。考試的時候，別人第一次看見的題目，毫無頭緒，但是同一條題目你可能已經溫習了數遍，誰將勝出考試，顯而易見。

2.溫習目標決定溫習力度

相信大家都聽過：「台上一分鐘，台下十年功」。IB成功是同樣的道理，學生溫習的時候，需要訂立目標，例如你希望取得的成績，因為Level 5 的溫習力度和態度，和Level 7 絕對是兩碼子事。Level 7 至少做10年題目，Level 5 可能只需要做2至3年題目。訂立好目標後，學生應該每星期至少抽2天溫習，將整個星期學習過的題目和Concept 重新看一次。筆者看畢過往20年的考題，IB考試每次都是大概15分左右的題目是Out of the box，其他都是重複性的。由於Level 7只需要80-85% 或以上，只要學生將應該學會的舊題目都答對了，至於一些非常刁鑽的新題目，就算全軍覆沒，你都仍然可以拿到7分。

3.斬件式溫習

因為數學有接近40至50個不同的Subtopic，例如Calculus，有Limits、有Differentiaion、Integration等，而Function又有Inverse、Coordinate Functions、Composite Function，每個大Topic都起碼有5、6個小Topic。同學通常都會覺得非常嚇人。其中一個有效的溫習方法就是大事化小。同學溫習的時候，不用一次過溫習全部的章節，反而將精力集中在某個Topic，例如Function，然後將所有有關考試題目分類，全部逐一擊破。例如，學生可以將過往10年的考題，見到Function的題目就抽出，放在練習考題內，方便自己不斷溫習。筆者明白分類題目需要時間，有需要的話，學生當然可以找我們幫手，因為我們教育中心正正就是用這個方法教導學生，才能培訓出過千名7分的數學奇迹。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣