林嘉華賀結婚36周年：老婆我對您Endless Love

現年63歲的藝人林嘉華，於1984年與服裝指導劉寶珍（Jumbo Lau）結婚，婚後育有1子。80年代舉家移民加拿大，但仍經常返香港參與電影和電視劇出。今年是他與太太結婚36周年（珊瑚婚），出名廿四孝老公的他在加國慶祝。

林嘉華在社交網上載與太太撐枱腳慶祝的相片，而兒子負責下廚炮製美食，相當溫馨，林嘉華說：「今年疫情關係末能與太太外出慶祝結婚36周年，阿仔知我俩喜歡食羊，就提議在家中慶祝，更一手包辦親自下㕑焗羊架，太太就親手炮製Mille Crêpe Rainbow Cake（法式彩虹蛋糕）。與太太認識到拍拖『幸運是我』，婚後她對我無盡的付出，令我感覺『愛是這樣甜』， 老婆我對您會繼續『Endless Love（無盡的愛）』。疫情下的生活，不一樣的結婚周年。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc