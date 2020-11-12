張振朗多女咀好艷福　蔡思貝讚有紳士風度

藝人張振朗與蔡思貝今日出席《踩過界II》宣傳活動，主角之一的王浩信因在內地工作未能現身，而之前在電視城外暈倒送院的秦煌亦缺席宣傳，不過兩人也有拍片為劇集打氣，秦煌在片中精神不俗，但見他戴上托手肩帶，他表示：「我已經好番好多，冇乜事，精神都好好，同大家報平安。」

張振朗在劇中跟幾位女演員都有接吻戲，他在活動上笑言要多謝監製。講到在劇中艷福無邊，振朗說：「我同張曦雯有咀嘴，姜麗文因為救我而同我人工呼吸，簡淑兒想，但我唔畀。」思貝補充：「佢同思貝就冇咀，但係同癲姐（劇中角色）就有，爭棚牙爭好遠。」問到哪個最「好咀」？振朗即時話答到出汗，思貝代他解圍：「佢係個好怕醜嘅男仔，我同佢有少少身體接觸佢都會問咗先，佢好有紳士風度，佢拍呢啲鏡頭要過好多心理關口，我同佢拍親熱戲好放心。」振朗坦言拍這類親熱鏡頭很緊張：「我同思貝好有默契，咁係好啲，但我寧願拍100場打戲都唔想拍一場親熱戲。」

另外，罕有談感情事的思貝早前於《＃後生仔傾吓偈》節目中提到與前德國男友的一段情，她笑言：「主持馮盈盈話呢個節目有魔力藥水，會好似食咗誠實豆沙包咁乜都講。呢個係人生其中一個經歷，雖然同佢分開咗，但我哋依然保持聯絡，算係朋友嘅互相關心。（會唔會為咗另一半放棄事業？）都要睇好多因素，如果癲姐就一定會，思貝就事業行先。（會唔會驚咗異地戀？）我比較隨緣，唔會分析咁多。」

至於早前已約滿無綫並宣布退休的雪妮仍盡責現身劇集宣傳，期間獲藝員送上心意卡及鮮花，她感動到眼濕濕，雪妮受訪時表示：「真係好突然，我冇諗到，我只係一心諗住返嚟宣傳劇集，做好演員本分，點知大家又送花又送卡，嚇死我！ 我好容易喊，但係到拍戲嘅時候又喊唔出。」她強調將來也不會拍劇或客串：「年紀同身體好重要，始終年紀大，記性都差咗。（有咩退休生活？）我冇計劃，都係照舊，我喺公司23年都唔係日日開工，呢十幾年都係去游水、飲茶同買餸煮飯，過一般人嘅生活。」她透露除了《踩過界II》之外，仍有三套劇未播出，包括《大步走》、《食腦喪B》以及《唐人街》，如果公司有需要定必回來參與宣傳。

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