起步遲？歐信希：至少我等到！

年齡對一個歌手來說重要嗎？歌手歐信希說：「年齡嘅影響唔大，最重要係定位！」入行35年的信希，今年推出首張個人大碟《Believe》，其向已故偶像張國榮致敬的翻唱歌《默默向上游》，至今收看次數已逾13萬次，反應理想。回想自己在娛樂圈追夢的路上，信希認為《默默向上游》的歌詞就如他的寫照。

歐信希1983年以14歲之齡參加《第二屆新秀歌唱大賽》，作為年紀最小的參加者，獲得評判賞識能夠入圍，已是他意料之外的結果：「黎小田同我講，小朋友你未夠數歲喎！但你都OK嘅！」信希當時演唱了譚詠麟的《雨絲情愁》，他打趣說：「14歲拖都未拍過，都冇感覺，其實只係將首歌唱出嚟。」雖然去到15強決賽止步，但這是他最珍貴的經驗。

信希的歌手路雖不是平步青雲，但他堅持不斷參加比賽、接唱歌工作、任婚禮司儀、電台主持人，為的是裝備好自己，等待一個機會：「因為我唔想輸，唔希望我嘅努力白費。」深明在娛樂圈要追夢很難，但信希說：「有啲人好快就去到好高位，有啲人係要一步一步循序漸進，我係後者。」2018年信希簽約風行唱片加盟成為旗下藝人，而近年在婚宴司儀界和音樂上的表現都有佳績，並將推出首張個人大碟。問到他近年才有比較多機會，會否覺得自己的春天遲來了？他倒說春天不怕來遲，因為自己終於等到了。

做過逾千場婚禮司儀的信希，自稱在愛情上理性蓋過感性，倒在親情上相反。說起和他相依為命的媽媽，信希立即嘴角上揚說：「只有我呀媽可以治到我。」並滔滔不絕地分享和兩母子的趣事。想知更多歐信希不為人知的感性一面，立即收看《娛場》啦！

場地：囍公館FAM

鳴謝：風行唱片