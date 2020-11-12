果粉聚焦︰自家M1晶片面世！新Mac玩到手機App

一如所料，Apple於「One More Thing」發布會公開首款專為Mac而設計的晶片︰M1，並同步發表首3款搭載產品， 包括新MacBook Air、13吋MacBook Pro與 Mac mini，意味「Mactel」電腦將慢慢步向終結。

M1為系統單晶片 (SoC)，也是首個使用5nm製程技術打造的個人電腦晶片，載有160億個電晶體，是Apple迄今裝載在晶片上最多的。M1可提供最快達3.5倍的CPU效能、最快達6倍的GPU效能以及最快達15倍的機器學習速度，還有比以往Mac長達2倍的電池續航力。

M1晶片另一賣點是可執行更多類型的App，Apple開發的的所有 Mac軟體現在皆為Universal形式，能在M1系統上以原生方式執行，而且iPhone和iPad app現在也能直接在 Mac上執行，代表Mac機可用的程式數量將大幅增加。

接下來看看3部新機用了新晶片後的效能提升，MacBook Air、13吋MacBook Pro與Mac mini分別比上代快了3.5倍、2.8倍及3倍，GPU效能則分別快了5倍、5倍及6倍，面對複雜3D算圖也能輕鬆處理。多得晶片耗電量降低，MacBook Air、13吋MacBook Pro可分別播片18小時及20小時，屬同系歷來最長的電池續航力。以上3部新機現已開放訂購，並於11月17日起發售。