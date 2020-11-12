阮兆祥爆「破處」經驗　黎耀祥享受與毛舜筠世紀之吻

由黎耀祥與阮兆祥在主持的節目《雙祥見》中大談自己的「第一次」。黎耀祥自爆與男人的「螢幕初吻」在電影《榕樹頭講鬼》時獻給了曹永廉：「呢個初吻真係好難忘。」

阮兆祥難忘的第一次是憑《溏心風暴》奪得「最佳男配角」獎項，原本該角正是由黎耀祥演出，但黎耀祥因要做小手術而辭演，阮兆祥感謝黎耀祥成全，若不是他辭演，也沒機會奪得男配角獎項。

兩人嘆魚子醬隊香檳分享演親熱戲經驗。黎耀祥很少拍親熱戲，與鄧萃雯、張可頤、胡定欣合作也沒有艷福，到最近演出《殺手》，劇情講述他年輕時風花雪月的日子，抱女跳舞、又攬又錫打屁股，連太太看完劇本也覺得角色淫亂，直言「冇眼睇」表明不會探班，當後來劇集出街後，黎太卻投訴「欠睇頭」，黎輝祥解釋因電視尺度不能演得過激。

而令黎耀祥最深刻的是與毛舜筠在處境劇中的「世紀之吻」，他公開當時其實沒有認真錫下去，只是鏡頭借位重疊兩人的面孔，但這一幕仍然很震撼，成為熱話，黎耀祥解釋為何叫「世紀之吻」，因為兩人歲數加起來已超過100歲，超過1個世紀了。

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