季節好滋味　零食小食選擇多

對唔少人嚟講，食零食係無分季節、日子及時間，之不過，隨住季節轉變，各地品牌會以當造食材入饌，炮製出新款口味嘅時令滋味，饞嘴想試新嘢不妨留意以下好介紹。

東瀛時令多重美味

city'super由即日起至11月26日期間於各分店及網上商店推出「Autumn Breeze 2020」，精選來自各地嘅當造水果、時令食材、美食雜貨、零食甜點、酒釀茶品及以店內食材炮製嘅季節限定美食；好似Oyatsutimes長野蘋果味麻薯、Good Health蘋果脆片、新品煎茶堂東京一系列嘅泡茶好物及富貴食研有機玄米濃湯（南瓜）等，安坐家都都可以細味季節滋味。

搶試日本製人氣美食

一田超市將榮獲日本No.1 滿意度便利店嘅北海道一番人氣便利店自營品牌Secoma嘅「日本製」美食搶先上架，款式超多，不要錯過當地人氣「手信」嘅札幌日式Catalana 蛋糕，低至64折便可以品嘗到原味、 草莓、蘋果桃同埋提子莓，上層鋪滿甜度適中嘅水果顆粒，好誘人！此外，有唔少受小朋友歡迎嘅美食，包括西柚汁、菠蘿汁等100%純果汁系列；北海道蜜瓜味啫喱及牛奶糖。大人嘅話，可以挑選一系列佐酒小食，魷魚鬚、昆布醬油味魷魚絲，還有曾在東京掀起過排隊熱潮嘅巴斯克芝士蛋糕等，令人一試難忘。

全新鳥結煙韌奶香味

奇華餅家早前推出「鳥結糖系列」全新口味，包括「杏仁芒果鳥結糖」及「杏仁咖啡鳥結糖」（各14件裝），選用含蛋白質、多種礦物質及維他命嘅優質杏仁粒外，前者更配上酸甜清香嘅菲律賓杧果乾粒，甜而不膩，層次豐富；後者「杏仁咖啡鳥結糖」則混合意大利咖啡粉調製而成，每一口都可以嘗到醇香咖啡氣息。