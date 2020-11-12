【經典音樂劇】金盈倫敦專程朝聖《歌聲魅影》

近日一名患腦退化症的高齡芭蕾舞女演員，即使行動不便，只要聽見經典芭蕾舞劇《天鵝湖》的音樂，依然能優雅地翩翩起舞。談到經典音樂劇，藝人們都各有心水喜好，《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）更是何雁詩、前無綫新聞台主播金盈的至愛，看來兩女品味好相似！

金盈：「我最鍾意睇嘅音樂劇係《歌聲魅影》，因為由細到大都好鍾意劇入面嘅歌，我以前喺網上聽嘅係女高音Sarah Brightman唱嘅，我去倫敦嘅時候都專登去朝聖一下，現場聽到嗰種感情係令到我個心都震；另外欣賞佢哋嘅舞台設計，例如划艇嗰幕，效果係好逼真，將來有機會嘅話都會想去巴黎再睇一次，因為原著小說講嘅劇情係喺巴黎歌劇院發生。」

何雁詩：「我最鍾意係《歌聲魅影》，因為我細個學唱歌都係唱Musical大，學好多Phantom嘅歌，以前每個星期六都會同老師唱《All I Ask For You》，我仲會儲佢嗰本琴譜，以前未係好識彈琴，都會打開然後跟住唱。去到14、15歲，就去咗New York睇，當時我係好last minute自己上網買，仲好記得係買到F行，中間靚位，啱啱好喺佢啲大型燈飾下面，中場啲燈就會揈過去個台，就覺得自己買到個靚位好叻！佢每唱一首歌都會跟住唱，好正！」

姜麗文：「我最鍾意嘅音樂劇係《We Will Rock You》，因為入面嘅歌都係英國樂隊Queen嘅歌，我好鍾意，我第一次睇係18、9歲喺東京，第二次就喺英國睇。」

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