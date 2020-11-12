有拖拍勁風騷　蔡宛珊唔抗拒再婚

藝人蔡宛珊（Sarika）為網劇首播開Live，亦是她承認跟紋身師傅Dust Wu拍拖後首次現身，見她春風滿面，甫受訪就指拍拖好開心，更自爆拍拖數月：「冇諗過咁快畀大家知，不過我哋都冇刻意隱瞞、亦冇話特別想公開宣揚，只係畀傳媒朋友影到，都OK嘅！男友都冇話唔鍾意，開心嘅！」

講到拍拖一事曝光後，再被爆做「小三」，事關男友仍未跟台灣女星林家璜完成離婚手續，Sarika輕鬆笑言是一個Funny的誤會：「男友好好有即刻解釋，件事都告一段落咗，唔想再講太多。（會唔會唔開心？）唔會，只係個誤會。（但話你係『小三』喎！）啲報道嘅內文都有寫得好清楚。（前妻未放下？）唔會，都已經解釋清楚。」

惟講到前妻於網上留言反駁Sarika，指「分居不代表是要離婚，而是讓彼此先冷靜下來」，Sarika表示男友跟前妻早於一年前協議離婚：「佢（前妻）身處台灣，唔知佢睇到啲咩報道、收到啲咩資訊，佢都唔想畀大家講呢件事，所以相信佢都唔開心，男友有同佢聯絡，一向都係好和平。」男友跟前妻聯絡會有醋意？她笑言不會：「我哋好Open，所有對話我都知道晒。（男友幾時辦理好離婚手續？）因為疫情佢飛唔到過去，但一直都有Keep住問律師睇吓可唔可以喺香港搞，我係過來人，知道程序需時，都拖咗幾年。」

問到之後會否再婚？Sarika甜絲絲說暫時都好開心，沒有想太多，但亦不會抗拒。至於講到前夫Raymond近日「桃花」不斷，跟姚子羚拍拖同時又跟異性約會，Sarika指沒有留意前夫生活，及已沒有再聯絡，只希望對方過得開心、健康、快樂。

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