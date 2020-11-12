當年揮低楊冪　李彩華揸12物業身家過億

曾笑言希望在5大洲都有物業、方便旅行時不用光顧高級酒店的李彩華，堅信投資物業是長勝致富，至今已手持「12舊磚頭」成為樓后。坐擁市值共逾億元物業的她，磚頭遍布香港、澳洲、英國及泰國等地，單是香港已有4個物業，並對位於大坑的名門情有獨鍾，2度入市，手持2個單位現市值共約7,000萬港元。而她亦經常留意拍賣商舖或停車場等的英國倫敦拍賣會，睇準時機執筍貨，至今在英國有4個商用物業。

財力雄厚，源於14年前北上發展，吸金力與日俱升，她至今已拍逾30部內地劇。2006年拍攝首部內地劇集《昭君出塞》飾演「王昭君」成功打開內地市場，隨後拍攝多部劇集及電影，廣告及商演接不停，2011年主演的內地劇《回家的誘惑》更令她人氣強勁，當年在內地的收視率大大拋離主演劇集《宮》的楊冪，之後更拍了《杜拉拉升職記》及《情迷睡美人》等口碑及收視俱佳的劇集。近日，她與葉璇等主持內地綜藝節目《奮鬥吧主播》外，稍後將與張智霖、羅子溢及楊茜堯等合演內地劇，工作接不停。

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