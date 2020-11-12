春野由子　善變爆乳妹

對住貪新忘舊嘅男人，女人一定要識得改變自己，例如轉個妝容、換個髮型、着吓新衫等等，利用新鮮感嚟抓緊對方嘅眼球同歡心。喺日本寫真界，好多女優都明白呢個道理，頻頻喺鏡頭前大玩變裝誘惑，春野由子就係一位善變嘅爆乳妹。

樣貌身材皆進化

今個月推出寫真映像作品嘅春野由子，喺2018年推出處女作，當時嘅身材有啲肉地，但因為有一對質感天然嘅H Cup爆乳，令好多人將注意力擺咗喺佢個胸度。再者，阿妹都幾進取吓，初出道嗰陣仲未係好靚女，家陣就由闊面變成瓜子口面，雙眼亦變得又大又精靈，同知名爆乳AV女優真木今日子有幾分相似，而且經過努力鍛煉，身材亦比以前弗咗！

拍寫真又玩Cosplay

除咗拍寫真，由子仲係一位知名Cosplayer，經常變成唔同動漫人物，出席大大小小嘅動漫展，而且不時露出大半對爆乳，因而喺Cosplay界成名。另外，由子又會遊走於以動漫表演為主題嘅咖啡店、小型酒吧等，所以想一睹佢嘅風采，實在唔係難事。近期，阿妹仲開拓多一條財路，喺網上購物平台出售動漫打扮，仲由自己做埋模特兒添！