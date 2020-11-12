最怕鹹豬脷！劉浩龍撈咁多年仲有螢幕初吻

歌手劉浩龍（師兄）為網劇首播開Live，講到師兄於新歌MV中險獻男男吻，他卻說即使要錫都冇所謂，因為之前都有相關經驗，「處男吻」就是跟樂隊的男主音，但就未試過同女演員拍親熱戲，記者打趣叫師兄於現實中搵個女友錫番夠本，他即扯開話題拒答。

師兄又坦言好想拍親熱戲份，導演要求點錫都可以，為拍攝去到最盡：「拍咗咁耐戲都未試過真係好瘀。（想同邊個女演員合作？）冇諗呢啲嘢。（熟啲嘅朋友？）仲好啲！唔熟嘅話，都會擔心人哋覺得我係『鹹豬脷』。」

講到「金牌經理人」黃柏高（Paco）早前患病，後期甚至辭去高層一職專心養病，師兄指Paco生日都有私訊祝賀，日前更有跟他及谷德昭夫婦食飯：「佢（Paco）非常好！精神爽利！佢戒咗酒，我第一次同Paco食飯係飲茶！（佢依家係滴酒不沾？）佢真係好乖！都飲咗咁多年，都真係可以停㗎啦！」

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