6呎3謝高晉搵拖拍 杜小喬：好難有女仔Match到佢高度

謝高晉好難搵到拖拍，杜小喬話佢咁高，冇女仔Match到佢高度。

歌手謝高晉為電台主持節目，今次請到佢新歌《慢播》MV女主角杜小喬擔任嘉賓，兩人不時見面而且又合作過，十分有默契，小喬大讚謝高晉演技了得，令對手好容易投入。

謝高晉：「未拍MV時大家已經認識，同埋大家都有養貓，成日會互相傾湊貓經，今次節目主題係睇吓我哋合唔合拍。（係咪想將你兩個塑造成螢幕情侶？）唔係，我驚佢男友（譚永浩）會嬲，哈哈，其實我同佢男友都識，佢唔會驚我哋傳緋聞，我同小喬絕對係Buddy（夥伴），感覺似兄弟姊妹。」

身高6呎3吋的謝高晉企喺杜小喬旁邊，高出一個頭，搞到要刻意擘大腳企遷就，問小喬可有介紹女仔畀謝高晉？小喬：「我識嘅女仔身高未Match到佢，有啲樣都OＫ，可以考慮吓。」

謝高晉除咗唱歌、做主持外，嚟緊會拍電影同電視劇，已有幾部電影接洽中。問鍾意拍戲定唱歌多啲？謝高晉：「我想拍戲，但都希望可以做好每一樣範疇。」而小喬表示嚟緊會有一個關於時裝嘅計劃，同扮靚有關，十分期待。

問同男友譚永浩感情穩定，有冇結婚打算？小喬即不知所措：「呢個係一個謎，唔知答案。（有冇諗過？）我諗每個女仔都有幻想過，依家努力做嘢先。 」

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