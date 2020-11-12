叫聲銷魂　床戲更動人

正當男方賣力進攻，女伴卻一粒聲都唔出，你話係幾咁洩氣、幾咁冇癮呢？難怪美國四仔脫星喺床戰時，總係叫聲不斷，聽到人個心囉囉攣。想知乜嘢叫聲先係最銷魂？相信以下3套作品可以畀到你答案。

青春逼人

青春係女性最殺食嘅本錢，相信好多男士都唔會反對，而呢套由四仔名廠Digital Sin推出嘅《Cute College Sweethearts #6》，絕對可以滿足男士嘅胃口。影片搵嚟Vanna Bardot、Carolina Sweets、Nina North等後生女孭飛，個個都活力十足，極盡挑逗。以Vanna Bardot嘅演出為例，佢嘅呻吟聲並唔誇張，好有發自內心嘅真實感；相反，Nina North屬於狂野派，叫床時嗌到拆天，配合激情嘅肢體動作，可為四仔迷帶嚟極佳嘅官能體驗。

獨領風騷

美國四仔界好興大堆頭演出，即係一套作品搵嚟幾位女優合演，但凡事都有例外，好似呢套由Evil Angel炮製嘅《Ariana Marie: Porn Doll》，就由今年27歲嘅Ariana Marie擔大旗。究竟Ariana有咩能耐呢？當然係同佢嘅精湛床技有關，加上令人再三回味嘅呻吟聲同喘息聲，更令四仔迷興奮無比。片廠為咗令佢可以盡情發揮床上功架，特別搵嚟Ramon Nomar、Ryan McLane、John Strong等炙手可熱嘅型男上陣，勢必引發連場肉搏。

人氣之選

唔少四仔迷淨係聽到脫星嘅叫床聲已經好興奮，如果你都係同類人，千祈咪錯過呢套由Rosebud炮製嘅《Sex in Both Holes》。影片長達2小時，由Jennifer Dark領銜演出，仲會狂野地玩勻前後門。可能你會覺得呢種演出喺四仔中太常見，但問題在於，Jennifer自2013年出道至今，從未表演過呢種玩法，加上佢喺美國四仔界好有人氣，所以令呢套作品備受期待，就連佢自己都話，估唔到呢種演出會咁刺激，搞到佢狂叫不斷！