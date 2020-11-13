吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：納財、動土、修造

忌：安床、結網、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、6、8

幸運顏色：黑：

生肖指數 是日吉星：蛇

鼠：↑ 多給自己一些個人獨處的時間，寧靜的氣息中才能做好氣氛轉換。

牛：→ 今天不要堅持己見，因為這天你的決定是會錯誤的，宜聽取他人意見。

虎：↓ 是日沖煞，貴重物件要收好，尤其是電話，用完後要放好，慎防扒手。

兔：→ 一分耕耘，一分收穫，你默默地工作，你的同事、上司是看到的。

龍：↑ 戀愛運佳，和異性之間的互動機會多了，與暗戀的他也有相處的機會呢！

蛇：★ 心情既愉快樂又樂觀的一天，少有地無憂無慮，好好享受這天的平安。

馬：→ 和朋友相處的時光相當愉快，但別忘了一些重要事情，否則會給人埋怨。

羊：→ 晚上別玩得太晚了，否則明天會有睡過了頭的可能，還是早點休息吧。

猴：↓ 你可能需要給自己更多時間和空間，快完成手頭上堆積如山的工作。

雞：→ 太過在意別人對自己的看法，常為他人的看法而不開心是不值得的。

狗：→ 他的壞習慣，你又不是第一天才知，為何那時容忍得到，今天不能呢？

豬：↓ 遇上情緒波動的人，被對方作為發洩對象。使你心中的悶氣難以抒發。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情關係或較不穩，伴侶或較任性，人氣及社交運稍佳，攜眷會友，助增進情誼。

金牛：體能欠佳，工作壓力較大，但人緣及桃花運較佳，多休息多放鬆，合作情況更佳。

雙子：感情及親子關係雖仍帶點不穩，但情緒及家庭運較佳，若多交流，可助增進情感。

巨蟹：情緒及家庭運或較不穩，意見分歧等問題或會較頻，少發言多聆聽，可助過度。

獅子：精神狀態稍遜，辭令及思考力不穩，不論公私宜注意溝通，多予笑容和耐性為佳。

處女：財運不穩，開單等將較利好，但出勤、公幹及海外項目卻或有阻滯，需予耐性。

天秤：人氣略為不穩，已婚或同居朋友，就生育及子女等話題，宜多予耐性，注意溝通。

天蠍：精神狀態雖帶點不穩，對感情生活的投入感或會稍遜，與伴侶經常保持聯繫為佳。

人馬：社交及工作略為不穩，宜注意合作及人際關係，多作協調，注意溝通及相處情況。

山羊：公事繁重壓力大，親子及感情關係不穩，宜妥善分配時間，多關懷家人及伴侶。

水瓶：精神狀態稍遜，或會易感疲倦，出勤、公幹及海外項目等或較吃力，但進度尚可。

雙魚：夫妻關係大致和順，但辭令及思考力一般，多注意溝通情況，相處將更和諧美滿。

預測：下周三前，電子、電訊、醫療、貿易、運輸等相關事故或會較頻。