畀狗咬完發噩夢　Aka＠SG大無畏託管小狗！

Super Girls隊長Aka（趙慧珊）7月中到狗場做義工時，意外被狗咬傷嘴唇要縫9針，險些毀容，幸好疤痕現時已淡到近乎完全沒事，她當時非常擔心會破相：「嗰陣好多血喺個身度，最驚係痛到冇乜知覺，喺度諗究竟我個嘴依家完唔完整，啲肉有冇畀隻狗叼走咗、爛咗，我照鏡見到嘴唇裂開咗，入面啲肉係好模糊，嘴唇一邊向上一邊向下，好彩朋友即刻車我去醫院快啲縫針，醫生用好幼嘅針分兩層咁縫，用咗一個月左右就好番，我依家都成日唔記得咗有個傷口。」她直言危機處理感很低：「我當時問咗十萬次點算呀，其實我覺得我個傷口可以好啲，但因為我嗰陣不斷擘大個口喊，眼淚、鼻涕又浸晒落去，所以遇到咩事真係要鎮定先解決到。」幸好她天性樂觀，第二日開始已平復心情。

雖然事過境遷，但她坦言見到大狗仍會有陰影：「以前我見到大狗係一嚟就會攬，但依家就會保持距離，因為咬完之後試過好多次發噩夢，發番同一隻狗撲過嚟咬我，但嚟緊都希望去番流浪狗場做義工，希望慢慢克服陰影，其實我相信大部分狗都係非常好，只係嗰刻引發到一啲嘢，或喺佢狗世界我有啲規矩唔係好啱。」但大無畏的她就對小狗冇有怕，出事後反而更幫朋友託管了一隻小狗：「一開頭隻狗仔嚟我屋企時，佢哄埋嚟想舐我，我都好驚即刻避開，但養養吓都OK。」她又謂今次意外見到很多人關心自己，特別多謝同是過來人的姚子羚及小儀分享自身經驗。

提到新歌《Fearless》講述擁抱恐懼，正好引證Aka此經歷。她亦透露為新曲做了很多大膽事，例如MV中首次穿三角泳褲、首次玩直立板等，衝破心理關口，但自爆至今仍未能成功克服社交恐懼症：「如果要我去好多人嘅Party，我會好唔自在。（如果朋友想介紹男仔畀你識都唔得？）所以我好少好少識到男仔，可能就係我單身咁多年嘅原因，我好驚特登介紹男仔畀我識，個人又太宅。」她又自爆獲算命Auntie指點，明年會有桃花，將遇到真命天子，但她笑言：「我覺得以我性格應該唔會遇到，因為我太hea，唔會出去食飯，如果有人追，我又會覺得大家係朋友。」問到發生意外時可會想有個男友依靠？她笑言：「一個擁抱或好舒服嘅膊頭畀我好大動力，依家咪出咗啲（大隻佬）公仔，我生日時大家可以送畀我。」

服裝 : Ade.C

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc