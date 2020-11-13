Stay Home Hea住歎美酒佳餚

【特約報道】香港人識飲識食毋須多講，故每年的「香港美酒佳餚巡禮」便成城中一眾食饕與酒迷的盛事，而香港旅遊發展局於即日至12月15日舉行這盛大活動，會以「線上+線下」形式進行。「線上」會有一個嶄新的一站式網上平台，讓大家訂購美酒和星級美食，還可以參加網上大師班；「線下」就提供多不勝數的餐飲優惠與美食活動，令大家可以Hea住歎美酒佳餚。

線上、線下新形式

今年的「香港美酒佳餚巡禮」由以往四天延長至五星期，活動自然更多姿多采，為了讓大家在疫情期間盡情投入活動，並讓餐飲業界借機宣傳自家產品及做生意，今年推出多項全新嘗試，包括「線上+線下」形式舉行，達到雙贏。

線上活動相當豐富，愛酒之人必不能錯過網購美酒。是次有超過100家酒商參與，供應來自法國、意大利、南美、澳洲、日本和本地等美酒，當中較為特別的有黎巴嫩、土耳其等較陌生的美酒登場，加上部分出品屬限量版，如日本的月桂冠金賞受賞酒純米大吟釀（令和元年），全球只推出500瓶，今次有小量供搶購，自問識飲的你怎可以錯過呢？醒醒大家搶購小貼士，今年商戶安排了各式各樣的優惠，如獨家優惠碼獲全店75折、指定產品半價等，選購後更會直接送到府上，非常便捷。

網上大師班開Live

想提升自己的品酒和美食知識，可以參加由11月21日起、連續三個星期六、日舉行共34堂的網上大師班。課程包羅萬有，包括由全球知名酒評家James Suckling主講的「波爾多新風」，他會推介3瓶性價比高及香港從未發售的波爾多佳釀，參加者更可預訂他推介的品酒套裝呢！此外，亞洲最佳50酒吧第3位的COA創辦人兼得獎調酒師Jay Khan，會教參加者如何調配荷里活巨星佐治古尼及其好友共同製作的龍舌蘭酒Casamigos。喜愛入廚的就可以參加由名廚戴龍師傅教煮的「香港食神之黯然銷魂飯」，學煮當然少不了食材，大家只需預先訂購網上大師班提供的食材套裝，就可以同步煮。最重要的是課程費用全免，直播邊睇邊學邊煮，官方更安排節目重溫，無限Loop自然「零失敗」。

聯乘特色外賣下午茶

有酒豈能無佳餚？今年有多間星級酒店及人氣食肆參加活動，特別推出美食套餐外賣或外送，套餐有中、西、韓等菜式，包括不少人情有獨鍾的下午茶，建議預訂一個精緻的外賣下午茶，在家慢慢與美酒Pairing。網上有10多間酒店及餐廳提供下午茶外賣套裝，部分更是為了「香港美酒佳餚巡禮」而特別推出下午茶外賣，而且每款都有特定主題及用料，佐酒相當適合。

精彩多元化線下活動

線下活動亦非常豐富，包括逾500間餐廳提供多款餐飲優惠，由米芝蓮星級食府以至地道街頭小食均有齊，約200間人氣餐廳更會提供7折至半價的優惠菜單，無論是到香港麗思卡爾頓酒店頂層的OZONE酒吧暢飲，又或是到阿一海景飯店品嘗精選菜單等均可，大家仲有充裕時間慢慢揀選心頭好，好好享用。

網址：WineDineFestival.DiscoverHongKong.com/tc

家中饗樂下午茶精選推介

今年「香港美酒佳餚巡禮」有多間酒店及餐廳參與並推出外賣下午茶套餐，部分別具特色，如選用當造水果、精緻造型或加入本地元素等，選擇非常多元化。

【有獎遊戲】玩遊戲贏星級酒店下午茶

遊戲日期：2020年11月13日上午9時至 2020年11月15日下午6時

獎品包括：

香港君悅酒店×香港美酒佳餚巡禮外賣自取下午茶（名額10個）

香港瑰麗酒店Butterfly Patisserie精緻下午茶（名額10個）

香港麗思卡爾頓酒店下午茶外賣套裝（名額10個）

（排名不分先後）