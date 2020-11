今日是日劇天王木村拓哉的48歲生日,「最強星二代」兩個寶貝女光希與心美分別在社交網留言向老竇木村祝賀生日快樂,同時上載童年時與老竇的親子合照晒溫幸福,當中木村與兩個女兒扮鬼臉,以及一齊鬥Chok的照片,還有光希分享短片,木村將臉湊在光希咀仔上等囡囡錫,充滿溫馨。

細女光希留言說:「Happy Birthday to the best dad !!!! ⭐️ Thank you for always bringing laughter and brightness to the family。」 她還直言:「很贊同大家說的,有這樣一個爸爸,自己很難找到另一半,大家都期望他如Daddy一樣。」大女心美亦留言:「我有個幾時都咁型的老竇。」而木村在微博留言「48歲了,今後請多多關照。」而老婆工藤靜香則在社文網留言祝賀11月出生的人生日快樂,又與木村分別分享花海的照片。