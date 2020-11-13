東方日報C1：遭疫情「拆散」 聚少離多　李彩華結束19個月婚姻

李彩華去年情人節宣布與拍拖半年的內地商人Eric閃婚，婚後表現恩愛，不時遊埠歎世界享受人生。惟前日剛踏入37歲的她卻在工作中度過，未見與丈夫有任何慶祝活動。本報收到消息，原來她早於今年9月秘密離婚，結束了1年7個月的短暫婚姻。

藝人李彩華（Rain）去年2月2日在內地與商人黃彥書（Eric）領證結婚，同月14日趁情人節於網上公布婚訊，宣布成為黃太。婚後除了享受2人世界，曾到意大利、希臘最浪漫之地聖托里尼島等旅行外，又揚言要實現今年生B的生育大計。雖然因工作關係，他們不時需分隔兩地，但亦會透過視像維繫感情，每逢大時大節，Eric亦會越洋視像和送禮物，去年「520」更大手筆隔空送贈一部價值150萬港元超跑予愛妻，盡表愛意。

可惜今年初在新冠疫情影響下，兩公婆分隔異地見面機會近乎零。6月時，Rain亮相無綫節目《流行經典50年》時，已透露3個月未有與老公見面，感情疏離露端倪。本報收到消息，Rain早於今年9月已與丈夫在內地完成辦理離婚手續，結束1年7個月的婚姻關係。據知，他們曾經努力挽救婚姻，但經過多月的嘗試未能扭轉狀況，理性地商議後決定離婚，認為這對雙方均是最理想的方法。

見唔到面難溝通

本報求證Rain離婚一事，她直認不諱，強調大家是和平分手，不涉及第3者。她指離婚主因是長期分隔異地令感情有變，她說：「雖然我哋日日電話聯絡，但始終見唔到面，溝通上難免出現問題，有問題發生咗好難去解決。結婚至今，我哋加加埋埋見面都唔夠3個月。」她自認事業心重，雖然懂得照顧自己，但婚姻是2個人的事，要同時顧及另一半則是深厚的學問。早前她接受訪問時亦曾透露，老公不喜歡她拍親熱戲，工作觀念上始終有所出入。

直認對婚姻恐懼

經歷了婚姻失敗，Rain坦言對婚姻產生恐懼：「係有啲驚，要維持一段婚姻真係唔容易，將來相信會係想要小朋友先再考慮結婚。」當日與Eric拍拖半年便決定拉埋天窗，身邊好友曾相勸，問她有否後悔「閃婚」？她說：「決定咗就冇得後悔。覺得一段良好感情唔存在時間問題，只係2個人之間發生咗啲事，經過溝通解決唔到，就真係解決唔到。」

有指Eric身世顯赫，在內地經營鋼鐵生意，擁有不少物業，家族成員在中央政府工作，家族在內地更擁有逾11億港元的四合院，身家豐厚。惟去年12月，他被貼街招追債，當時Rain以「笑死我」來回應。問到離婚會否與事件有關？她即說：「絕對無關！我哋經濟獨立。」據知，離婚後Rain沒有向對方爭取贍養費，各不拖欠。

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