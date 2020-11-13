洗盡鉛華晒婚照　仙樂都等做「梁」家婦女

現年39歲的藝人仙樂都（Yoyo）早前與農莊莊主男友梁國鋒入紙註冊，將於下周二（17日）在農莊舉行註冊儀式，她們的pre wedding亦已拍好，Yoyo穿上多襲婚紗，當中不乏低胸性感款式，大騷豐滿身材。盛傳雙喜臨門的她，穿上貼身婚紗時亦飄出孕味，凸出幸福肚，要用花束遮掩。

而Yoyo亦依足傳統，與未婚夫穿上中式禮服，男友對她又孭又錫，Yoyo又扮扭男友耳仔，十分恩愛，Yoyo並晒出近兩卡求婚戒指。提到疫情前男友早已求婚，她說：「男友喺泰國求婚，我哋等開飯時，佢突然攞出鑽石戒指，冇花，冇先兆，喺大家好肚餓嘅情況下，但好甜嘅。」

Yoyo說求婚後工作忙碌：「大家都冇咗件事，都冇打算去實踐。」提到男友當年將成副身家投資到農莊，口袋只得幾十蚊，Yoyo卻一直好支持男友追求夢想，現時男友教種菜，她教小朋友做手工和畫畫，自言是準「梁」家婦女：「自己一向追求生活平淡、簡單，活得開心充實，唔怕捱，自己勤力啲囉，媽媽在生時，我帶過男友過泰國見佢，媽咪好鍾意佢，話嫁得過。」

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