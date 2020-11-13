Dr.Save Tre抽充兩用真空機　小巧空間收納大師

【特約報道】香港地小人多，人均的使用面積有限，特別是一家大細的雜物、衣服更是多不勝數。想要更多空間也不一定只有斷捨離和搬大屋這兩條路，只要搵啱幫手就可以。Dr.Save Tre抽充兩用真空機只需花你小量金錢和半隻掌心的空間，便能為你騰出房間、廚房，甚至行李箱的大量位置，還可以防潮、防霉、防塵、鎖鮮，充氣功能更適用於各種戶外活動。無論居家或旅行都是你的迷你好幫手。

操作簡單 功能多樣

Dr.Save Tre無內裝電池，機身輕盈，託運方便，插電即用，不怕漏電及意外開啟，充電插頭和充電寶同樣可以使用。真空機配套多個備用配件，可用於多種具抽充氣功能的物品，如U形枕、球類、水泡等。疫情期間想買多些食物備用，配合透明真空袋使用，可延長保鮮期3~5倍，保持爽脆多汁冇難度，還可以作慢煮袋使用，超多功能！有了它，無論是轉季收納、廚房整理、食物保存、外遊旅行還是回南天都可以輕鬆度過。小小的身軀換來大大的空間，性價比超高，萬勿錯過！

重量：140g

機身尺寸：7.5 x 5.5（cm）

配件包括：真空收納袋（60x40cm）兩個、食品真空袋（26×34cm）一個、MICRO USB線一條、抽氣充氣配件包六個、說明書、矽膠頭

價錢：特價HK$299（原價HK$499）（香港行貨1年保養）

總代理：得興貿易（香港）有限公司

網址：www.takhingmart.com

查詢電話：2657 0000