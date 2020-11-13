【錫到面容扭曲】孫儷連阿仔幾多歲都唔知？

大陸女星孫儷與老公鄧超育有一對仔女「等等」及「小花」，尋日阿仔等等10歲生日，孫儷喺社交網晒出一家三口合照，兩夫妻延續家庭傳統，一左一右錫壽星仔臉頰，相中兩人分別用手比出「5」，加埋代表阿仔10歲，而「等等」一如既往企喺中間被錫到面容扭曲，非常搞笑！此外，孫儷並感性地發長文，多謝兒子讓自己成為媽媽，仲特意為阿仔準備其10歲生日時嘅同款蛋糕。

孫儷留言：「昨晚睡前，等等跑到衞生間的鏡子前，對自己說了一句，再見了8歲的等等，9歲見！上床抱着我和他爸爸說，爸爸媽媽，這8年我好開心，希望你永遠幸福快樂下去，生日快樂。」不少網民對於發文中嘅歲數感到奇怪，孫儷解釋阿仔虛歲為10歲：「家裏老人都和我說今天等等10歲了，但是朋友都提醒我是9歲……因為按照老人的說法，都是說虛歲的，所以，今天到底是9歲生日，還是10歲？我也搞不清了。」

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